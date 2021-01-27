Diyanet, CHP'li Berhan Şimşek için harekete geçti! İftiranın hesabını verecek

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında Vali ve Kaymakamlar için 'militan' ifadesini kullanarak büyük skandala imza atan CHP'li Berhan Şimşek, büyük bir gaf yaptı. Kendisinin cuma namazlarına gittiğini söyleyen Şimşek, hutbeyi dinlememek için cuma namazının farzını kılıp çıktığını ifade etti.

Berhan Şimşek, konuk olduğu programda şu ifadeleri kullandı:

"Gidiyoruz cumalara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi'nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz."

Diyanet'ten sert tepki: Yasal yollara başvuracağız

Hutbenin nerede okunduğunu bilmeyen ancak Diyanet'in hutbesinin AK Parti'de yazılığı yalanını ortaya atan Berhan Şimşek hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ından yapılan yazılı açıklamada, Şimşek'in cuma hutbelerine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Her cuma camilerde irat edilen hutbelerin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.