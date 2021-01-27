  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Diyanet, CHP'li Berhan Şimşek için harekete geçti! İftiranın hesabını verecek
Dünya

Diyanet, CHP'li Berhan Şimşek için harekete geçti! İftiranın hesabını verecek

Hutbenin nerede okunduğunu bilmeyen ancak Diyanet'in hutbesinin AK Parti'de yazılığı yalanını ortaya atan eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet, CHP'li isim hakkında yasal yollara başvurulacağını bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 17:54:00 -

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında Vali ve Kaymakamlar için 'militan' ifadesini kullanarak büyük skandala imza atan CHP'li Berhan Şimşek, büyük bir gaf yaptı. Kendisinin cuma namazlarına gittiğini söyleyen Şimşek, hutbeyi dinlememek için cuma namazının farzını kılıp çıktığını ifade etti.

Berhan Şimşek, konuk olduğu programda şu ifadeleri kullandı:

"Gidiyoruz cumalara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi'nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz."

Diyanet'ten sert tepki: Yasal yollara başvuracağız

Hutbenin nerede okunduğunu bilmeyen ancak Diyanet'in hutbesinin AK Parti'de yazılığı yalanını ortaya atan Berhan Şimşek hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ından yapılan yazılı açıklamada, Şimşek'in cuma hutbelerine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Her cuma camilerde irat edilen hutbelerin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

CHP'li Berhan Şimşek'in 'Cuma hutbesi' cehaleti alay konusu oldu!
CHP'li Berhan Şimşek'in 'Cuma hutbesi' cehaleti alay konusu oldu!

Siyaset

CHP'li Berhan Şimşek'in 'Cuma hutbesi' cehaleti alay konusu oldu!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!
Gündem

Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!

Ailesiyle yaşayan Uğur Biroğlu, annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu’nu koli bandıyla bağladıktan sonra bıçaklayarak katletti. Bir..
Flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile anlaşma yapmak için geldik
Dünya

Flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile anlaşma yapmak için geldik

Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki, Türkiye ile ulaştırma alanında anlaşma yapacaklarını duyurdu.
19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar
Gündem

19 yıldır bitmeyen tiyatro! Muhalefeti gazladılar

Metropol Araştırma Şirketi sahibi Prof. Dr. Özer Sancar, KRT'de katıldığı canlı yayında yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Oran bile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay