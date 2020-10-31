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Aktüel Diyanet camilerin kapısını depremzedelere açtı
Aktüel

Diyanet camilerin kapısını depremzedelere açtı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarınuygun olan camilerde din görevlilerinin rehberliğinde camilerde kalabileceklerini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:52:00 -
Diyanet camilerin kapısını depremzedelere açtı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğündemeydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Sosyal medya hesaplarındanbir açıklama yaptı.

Başkan Erbaş, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu açıklamasında şu ifadelere yerdi:

“İzmir’de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem'den etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için. Yüce Rabbimiz milletimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin.”

Ayrıca deprem nedeniyle evlerine giremeyenlerin camilerde kalabileceklerini duyuran Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımda bulundu:
“İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler.”

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Yorumlar

Abdülkerim bin Aziz

Kapılar herzaman açık olacak, orası Allah'ın evi sayılır senden izin mi alacağız.
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