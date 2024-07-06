Diyanet caiz değil demişti! Emeklilere 30 bin lira verilecek

Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte, bankaların vereceği promosyon ödemeleri de yeniden düzenleniyor. Bankalar, ek ödüllerle birlikte 20 bin TL’ye kadar çıkan promosyon rakamlarını güncellemeye hazırlanıyor. Temmuz ayında emekli promosyonları, en düşük 10 bin TL, en yüksek 30 bin TL seviyelerine yükseltilebilecek.

Bankalar, halihazırda 5.000 ila 20.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte bu rakamların artırılması bekleniyor. Bankacılık kaynaklarına göre, emekli maaşlarına göre promosyon ödemeleri en az 10.000 TL, en fazla 30.000 TL olacak şekilde güncellenecek.

Banka değiştirme ve promosyon güncellemesi

Emekliler, yeni düzenlemelerle birlikte promosyonlarını güncelleyebilir veya başka bir bankaya geçebilirler. Bankaların promosyon farkını vermemesi durumunda, emekliler promosyon ödemesini iade ederek yeni bir bankaya geçiş yapabilirler.

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