Diyanet 'caiz değil' demişti! Emeklilere 18 bin lira verecekler

Yeni dönem zamlı maaşların belirlenmesine sayılı günler kala emekliler yüksek promosyon ödemesi almak için hesaplara başladı. Emekliler temmuz sonrası zamlı maaşlarını aldıklarında daha yüksek oranda promosyon almaya hak kazanabilecekler.

Kamu bankalarında promosyon tutarlarının artırılmasının ardından özel bankalar da yüksek promosyon ödemesi yapmaya başladı. Pek çok bankada promosyon ödemeleri yukarı yönlü güncellendi.

Milliyet'in haberine göre; şu anda Halkbank maaşı 10 bin ile 14 bin 999 TL olanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL ödeme yapıyor.

Temmuz ayında emekli maaşlarının yüzde 25 civarında zamlanması bekleniyor. 10-15 bin TL arası emekli maaşı alanlar 8 bin TL promosyon ödemesi aldıysa, yeni zamlı maaşı 15 bin TL’yi aştığında 10 bin TL promosyon ödemesi almak için bankaya başvurabilecek.

Peki şu anda en yüksek promosyon ne kadar oldu?

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Temmuz sonrası bankalarda ödeme tutarları daha da artar mı? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz dönemde taban aylıkların artırılmasıyla birlikte sayın Cumhurbaşkanının çağrı yapmasıyla promosyonlarda bir iyileştirme yapılmıştı. Özel bankalar kendi içlerinde farklı kampanyalar yürüterek promosyon rakamlarını artırmaya devam ediyor. Sahada 18 bin liraya varan promosyon veren bankalar mevcut. Emeklilerimize 6 ayda bir maaş farkı olarak enflasyon verisi üzerinden güncellemeler yapılıyor. Dolayısıyla 2024 ilk yarıyılındaki enflasyon verisinin %25 civarında çıkacağını tahmin ediyorum. Bu sebepten dolayı emeklilerimiz bankalar üzerinden bir araştırma yaparak daha yüksek tutarda promosyon ödemesi alabilirler. Burada bankaların müşteri kapma amaçlı çeşitli programlar uyguladıklarını söyleyebilirim. Normal şartlarda promosyonlarda her altı aylık dönem için artış yapılması mümkündür."

Yüksek promosyon için Temmuz sonrası

"Temmuz enflasyon verisi netleştikten sonra maaş zamları yapılacağı için mutlaka süreci beklemek gerekli.”