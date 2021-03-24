Koronavirüs sebebiyle bu yıl eskisi gibi kalabalık sofralarda buluşup iftiramızı açamayabiliriz. Ama yine de Ramazan ayını duyarlı bir şekilde karşılayıp gerektiği gibi oruç tutarak tamamlamalıyız. Ramazan ayının sahur ve iftar vakitleri her ilde farklı olduğu için, oruç tutacak kişiler bulundukları yerin sahur ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, Diyanet Bitlis Ramazan imsakiye 2021| Bitlis sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bitlis sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?