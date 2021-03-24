Diyanet Bitlis Ramazan imsakiye 2021| Bitlis sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bitlis sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Koronavirüs sebebiyle bu yıl eskisi gibi kalabalık sofralarda buluşup iftiramızı açamayabiliriz. Ama yine de Ramazan ayını duyarlı bir şekilde karşılayıp gerektiği gibi oruç tutarak tamamlamalıyız. Ramazan ayının sahur ve iftar vakitleri her ilde farklı olduğu için, oruç tutacak kişiler bulundukları yerin sahur ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, Diyanet Bitlis Ramazan imsakiye 2021| Bitlis sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Bitlis sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayının orucu, o kadar önemli bir ibadettir ki Peygamber Efendimiz (s.a.v) Veda Hutbesinde " Rabbinizden korkun. 5 vakit farz olan namazınızı kılın. Ramazan ayı geldiğinde ise orucunuzu tutun. Malı olanlar zekatlarını versinler. Sizi yönetenlere itaat edin. Böylece cennete girebilesiniz. " diye buyurmuştur. Böylesine önemli bir ibadeti yerine isteyen Müslümanlar, her yıl Ramazan ayını sevinçle karşılarlar. İşte merak edilen haberin devamı…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Ramazan Bitlis imsakiyesi 2021