Diyanet alımları son dakika! Diyanet 2021 atama ve nakil sonuçları

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce "tercih sistemi" üzerinden Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Başvaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Şube Müdürü, Murakıp, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Şef unvanlarında görev yapan personelin görev veya yer değiştirme sonuçları DİBBYS üzerinden erişime açıldı. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart- 31 Mart tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef unvanlarında görev yapan personelin görev veya yer değiştirme talepleri değerlendirilmiştir.

Diyanet 2021 atama ve nakil sonuçları

Diyanet İşleri Başkanlığı yer değişikliği uygun görülüp ataması gerçekleştirilenler, DİBBYS Programındaki (https://dibbys.diyanet.gov.tr) Bana Özel Menüsü altında yer alan Atama Nakil Sonucumu Göster bölümünden sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Daha önceki yıllarda, Dibbys programı üzerinden yapılan kontrollerde, yukarıda unvanları sayılan ve ataması yapılan personelin ayrılış başlayış işlemlerinde gecikmeler yaşandığı tespit edilmiştir.

Diyanet atama görev yerine ne zaman başlayacak?

Bu sebeple ataması yapılan ve 21.06.2021 tarihi itibarıyla mevcut görev yerinden henüz ayrılmayan personelin, mezkûr tarihte eski görev yerinden ilişiği kesilmiş sayılacaktır. Eski görev yeriyle ilişiği kesilen personelin yeni görev yerine başlaması ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62 ve 63 üncü maddelerindeki kanuni süreler dikkate alınacaktır. Atama ve nakil talebinde bulunup hakkında yeni bir atama işlemi gerçekleştirilemeyen personele elektronik ortamda yer alan cevap dışında ayrıca yazılı bir cevap verilmeyecektir.