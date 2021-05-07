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Gündem Diyanet 35 bin liraya gezinti teknesi mi kiraladı? Diyanet TV için lüks tekne mi kiralandı? Diyanet'ten cevap geldi
Gündem

Diyanet 35 bin liraya gezinti teknesi mi kiraladı? Diyanet TV için lüks tekne mi kiralandı? Diyanet'ten cevap geldi

Din ve diyanet düşmanları mübarek Ramazan ayında da boş durmadı. Paçavra Sözcü'nün din ve diyanet düşmanlığı yine depreşti. Mustafa Kemal üzerinden ceplerini olduran kağıt parçası Sözcü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet TV’de Ramazan ayı boyunca yayınlanan ‘İftarı Beklerken’ isimli program için günlük kirası 35 bin lira gezinti teknesi kiraladığı yalanını ortaya attı. Peki Diyanet 35 bin liraya gezinti teknesi mi kiraladı? Diyanet TV için lüks tekne mi kiralandı? İşte Diyanet’ten ’35 bin liraya gezinti teknesi kiraladı’ iddialarına verilen cevabın detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 15:47:00 - 2021-05-07 15:57:50
Diyanet 35 bin liraya gezinti teknesi mi kiraladı? Diyanet TV için lüks tekne mi kiralandı? Diyanet'ten cevap geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Diyanet Tv’de yayınlanan ‘İftarı Beklerken’ isimli program hakkında medyada çıkan haberlere yönelik açıklamada şunlar kaydedildi: “Diyanet TV’de canlı olarak yayınlanan ‘İftarı Beklerken’ adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. ‘İftarı Beklerken’ adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır.”

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