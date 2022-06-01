Kurban bayramı 9,10,11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde bütçelerini hazırlamak isteyenler ise kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kurbanlık kestirmek isteyenler ise hisse rakamlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

Diyanet 2022 vekaleten kurban ücreti ne kadar?

2022 yılında kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde bir artış yaşaması bekleniyor. Kurbanlık fiyatları illere ve kurbanlıkların kilosuna göre değişiklik gösterebiliyor. Küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarında satılması bekleniyor. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının ise 70 bine kadar çıkması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılına ait yurt içi ve yurtdışı hisse bedelini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ise kurban kesim bedellerinin 125 Euro olarak belirlediğini duyurdu.

Kurbanlık olarak alınan büyükbaş hayvana ortak olanlardan bir kısmının, sonradan bir başkasını kendi hisselerine dâhil etmeleri caiz midir?

Kurbanlık olarak alınan bir büyükbaş hayvanın ortak sayısının yediden az olması durumunda, ortaklardan bir kısmı, sonradan ortak olmak isteyen bir kişiyi kendi hisselerine dâhil etmek isteseler; her bir hisse, hayvana verilen bedelin yedide birinden az olursa, yapılan bu işlem caiz olmaz. Ancak bu hisselerden her biri hayvana verilen bedelin en az yedide biri veya daha fazlası ise ve ortak sayısı yediyi aşmazsa, o zaman ortak kabul etmek caiz olur.

Mesela; beş kişi bir büyükbaş hayvanı ortaklaşa satın alsa, sonra bir kişi bu hayvana ortak olmak istese, ortakların dördü bu kişiyi ortak olarak kabul etse de sadece biri kabul etmese; bu sonradan gelen kişinin, o dört kişinin hissesinde ortaklığı caiz olur. Zira bu durumda ortakların her birinin hissesi en az yedide birden fazladır (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 376).