Diyanet 2019 kurban fiyatlarını açıkladı | Kurban fiyatları 2019 ne kadar?

Müslümanlar için önemli bir dini vecibe olan kurban kesmek için Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl kurban fiyatlarını belirliyor. 2019 yılı Diyanet kurban fiyatları şimdiden araştırılıyor. Kurban kesecek olan vatandaşlar dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar sorusunu merak ediyor. İşte 2019 yılı büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları ve diyanet 2019 kurban kesim tarihi ile ilgili ayrıntılar...

2019 Diyanet kurban fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

2018 kurban fiyatları ne kadardı?

Diyanet İşleri tarafından 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlenmişti.

Sivas'ta kurban fiyatları belirlendi

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, kurbanlıkları kilogram fiyatlarını 20 ila 23 TL olarak açıkladı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'ta ki kurbanlıkların durumu ve fiyatları hakkında açıklama yaptı. Hastaoğlu, Sivas'ta bulunan besicilerle yapmış oldukları toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucunda; tosunun canlı kilogram fiyatı 23 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 22 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 20 TL, dişi koyun 20 TL, erkek koyun ise 22 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 450 TL, küçükbaş için 100 TL, parçalama ücreti 350 TL, et çekim ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiştir.”dedi.