Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar gözaltına mı alındı?

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın yanı sıra bazı Diyadin Belediyesi eski çalışanlarının da terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ölen terör örgütü mensuplarının yakınlarını belediyede işe aldığı belirtilen Betül Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan'ı Diyadin'de, yine eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u Düzce'de yakaladı.

Betül Yaşar kimdir?

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde dünyaya gelen Betül Yaşar, ilk, orta ve lise öğrenimini Diyadin ilçesinde tamamladı. Yaşar, Ağrı İbrahim Çeçen Universitesi sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Betül Yaşar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Ağrı, Diyadin Belediye başkanı olmuş ve seçimlerde belediye başkanlığını kazanmıştı.