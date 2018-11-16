Diyabetin ekonomiye yükü 10 milyar lira

Tıp literatüründe ‘diyabet’ olarak geçen şeker hastalığı, hem halk sağlığını hem de ülke ekonomisini tehdit ediyor. Hastalık bütçeye önemli bir yük getiriyor. Şu aşamada Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık harcamalarında diyabet ve buna bağlı komplikasyonların payı yüzde 25 seviyesinde. Yılda 10 milyar liraya varan faturayı hafifletmek için Sağlık Bakanlığı pek çok önlem alıyor.

Kontrol programı devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şeker hastalığının artış eğilimini Türkiye Diyabet Kontrol Programı ile 2025’e kadar durdurmayı planladıklarını belirtti. Koca, ülke genelinde tarama yaparak diyabet tanısı almamış hastaları tek tek belirleyip takip edeceklerini dile getirdi. Programda pek çok önlemin yer alacağını anlatan Koca, “2025’e kadar diyabetli adedini minimize etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Önlem alınmalı

Her 8 yetişkinden birinin pençeleştiği diyabete karşı doktorlar da tetikte. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Abdülkadir Ömer, diyabetin tedbir alınması gereken ciddi bir hastalık olduğuna işaret etti. Ömer, “Kronik bir rahatsızlık olan diyabet, böbrek ve görme sorunları dahil pek çok hastalığa da neden oluyor. Buna rağmen diyabetle sağlıklı olarak uzun yıllar yaşamak artık mümkün. Tıbbın bugün geldiği noktada diyabetin tedavisi mümkün” ifadelerini kullandı.

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Alphan ise diyabetin Avrupa ülkeleri içinde en fazla Türkiye’de arttığını belirtti. Hastalığa karşı önlem alınmaması halinde erken yaşta ölümlerin artacağı tembihinde bulunan Alphan, Türkiye’nin diyabet görülme sıklığında Rusya ve Almanya’nın ardından üçüncü sırada olduğunu açıkladı.