0553 313 94 23
impression

Diyabet kanseri tetikler mi?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serhat Işık diyabet ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 22:52
Diyabet kanseri tetikler mi?

DİYABETİN KANSERLE İLGİSİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serhat Işık “Araştırmalara göre diyabet hastalarında karaciğer kanseri görülme riski diğer insanlara göre 2,5 kat, rahim kanseri görülme riski ise 2,2 kat daha fazla” dedi.

“Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar diyabet hastalarında kansere yakalanma riskinin, diyabet hastası olmayanlara oranla daha fazla olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Diyabetin tümör hücrelerinin çoğalmasını tetiklediğini anlatan Doç. Dr. Işık “Tip 2 diyabette vücutta yağ dokusu fazlalığı ile orantılı olarak ortaya çıkan ve yıllarca kan şekerini normal tutmaya çalışan insülin fazlalığı görülmektedir. Diyabet kontrol altında tutulmazsa, yıllar içerisinde bu insülin artışı kan şekerini normal seviyelerde tutmakta yetersiz kalır ve kan şekerini yükseltir. Diyabette hem insülin fazlalığı hem de kan şekeri yüksekliği tümör hücrelerinin çoğalmasına uygun bir ortam oluşturur” diye açıkladı.


GÖZDEN KAÇIYOR

Diyabette kan şekeri, insülin, büyüme faktörleri, kronik iltihap gibi pek çok etkenin kanserin ortaya çıkışını kolaylaştırmasına rağmen tedavi cevabını olumsuz etkilediğine işaret eden Doç. Dr. Işık “Diyabetik kişilerde dikkatler, hastaların diyabet ve ilişkili problemlerine yoğunlaştığındank anser, gerek hasta gerekse doktor tarafından dikkatten kaçar. Bu taramaların daha az yapılması diyabetiklerde erken teşhis şansını azaltmakta ve teşhiste daha ileri evre kanserle karşılaşılmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca hem diyabet hem kanser olan kişilerde kullanılan kemoterapi ilaçlarının etkileri diyabetli olmayanlara göre daha az görülmektedir” dedi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 22:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdülhamid Han'ın güvenini kazanan İngiliz casusu Vambery kimdir?
    1. Abdülhamid Han'ın güvenini kazanan..
    2. Dev derbide bir taraftar hayatını..
    3. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    4. Trileçe tarifi
    5. Türkiye'den Mısır'daki terör..
    6. Kış mevsiminde saçların..
    7. Bakan Varank, HGK-82'nin test atışını..
    8. Kalp hastalarına hayati tavsiyeler
    9. Doğal bezelye maskesi
    10. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol..
    11. Diyabet kanseri tetikler mi?
    12. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    13. Bakanlıktan flaş 'bedelli askerlik'..
    14. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Koeman,..
    15. AB, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan..
    16. Vali Salim Demir, Uşak'tan uğurlandı
    17. Pentagon'dan Akar-Mattis görüşmesine..
    18. 3 gün önce kaybolan alzaymır hastasına..
    19. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi..
    20. Sultangazi'de üşümesin diye yaralının..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’