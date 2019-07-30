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Divock Origi Süper Lig'e geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiliz ekiplerinden Liverpool forması giyen Divock Origi'yi kiralamak için harekete geçti.

30 Temmuz 2019 Salı 17:25
Divock Origi Süper Lig'e geliyor!

Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye gönderen Çaykur Rizespor'da Liverpool'dan Divock Origi'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

Yeni sezona tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Çaykur Rizespor transferde bir bomba daha patlatmak üzere.

Daha önce Dimitrios Chatziisaias, Nill De Pauw, Barış Alıcı, Erdinç Karakaş, Tarık Çetin, Ismael Diomande, Amedej Vetrih ve Oğuz Kağan'ı kadrosuna katan Karadeniz ekibi şimdi de dünya yıldızı bir golcüyü bitirmek üzere.

Liverpool ile anlaşırsa imzalar atılacak

Skorer'de yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kupayı getiren golü atan Divock Origi ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'i satan Rizespor bu boşluğu Belçika'lı golcü ile doldurmak istiyor.

Oyuncu ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlayan Çaykur Rizespor, Liverpool ile de anlaşırsa resmi imzalar atılacak.

İsmail Kartal'ın kampta bahsettiği İngiltere'den bir golcü ile görüşme halindeyiz açıklaması da böylece çözüme kavuşmuş oldu.

24 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon 22 maça çıktı ve 8 gole imza attı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:25
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