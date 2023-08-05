  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İş bilmiyorlar denildiğinde kızıyorlar! CHP'nin yönettiği Bilecik'te patlamaya hazır bomba

Demokratik Alevi Dernekleri şeriat vurgulu açıklamasıyla halkı provoke etti!

Diyanet'in Cuma namazı çağrısı Cumhuriyet'i rahatsız etti! 'Adım adım şeriat'

Adana'da çocukların akılalmaz oyunu! Reklam panosuna sıkıştı

Danimarka parlamentosunda skandal karar!

Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amiraline tebrik!

Fatih Altaylı'nın TOGG açıklamaları hayrete düşürdü! Kıvraklığına dansözler bile yetişemez

CHP'de taht kavgası alevlendi! Sarıgül koltuğa göz diken Özgür Özel'i yerden yere vurdu: Delikanlı ol!

Diyanet'ten Cuma namazı çağrısı! Hutbede Müslümanlara böyle seslendiler..

Hala 'Menzil'de kimsesiz depremzede çocuk' diyorlar! Cevabı Derya Yanık verdi
Gündem Disney yüzünden Atatürkçü olur muydu!
Gündem

Disney yüzünden Atatürkçü olur muydu!

Yeniakit Publisher
2023-08-05 10:27:00 -
Disney yüzünden Atatürkçü olur muydu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Disney yüzünden Atatürkçü olur muydu!" başlıklı yazısı...

Fatih Altaylı'nın merhum Kadir Mısıroğlu üzerinden mütedeyyin kesimi hedef almasını eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Altaylı'ya prim veren dindarlara da tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Disney olayı büyüyor..

“Sen kimsin de, ‘Atatürk’ün dizisini sadece bize gösteriyorsun.. Dünyaya göstermiyorsun lan” diye başlayan bodyguard kemalistler, utanmazlıkta rekor üstüne rekor kırıyorlar..

Cumhuriyet gazetesi birinci sayfadan duyurmuş: “Disney Plus’ın ‘Atatürk’ dizisini iptal etmesine, yurttaşların tepkisi büyüyor. Sosyal medya hesaplarından boykot çağrıları yapılırken, ‘Geldikleri gibi giderler’ mesajı paylaşılıyor.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Var mısınız, Mustafa Kemal’in İstanbul’un işgalinde söylediği söz üzerinden, şimdi bir savaş ilanı yapsınlar..

Cumhuriyet savaş ilanına bile hazırlanıyor da..

Şahan Gökbakar’da tık yok.

Büyük Atatürkçü Tarkan’da ses yok..

Kim bilir belki onlar da, olayı henüz kavrayamadılar.

Bir özel şirket, bir diziyi iptal etti ise, ne yapmamız gerekiyor, onlara savaş mı ilan etmemiz gerekiyor” diye, kemalist arkadaşlarını anlamaya çalışıyor olabilirler..

Kemalistler kendi mahallelerindeki, Disney üzerinden milyonlar kazanan şarkıcı, dizici isimlere “avantaları kesilmesin” diye bir sesleniş yapmıyorlar ama..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

CHP’den çıt yok! Atatürk’e AK Parti sahip çıktı Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
CHP’den çıt yok! Atatürk’e AK Parti sahip çıktı Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak

Medya

CHP’den çıt yok! Atatürk’e AK Parti sahip çıktı Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak

‘Özgürlük’ diyen kemalistler ters köşe! Disney’e emir geldi, maskeler indi
‘Özgürlük’ diyen kemalistler ters köşe! Disney’e emir geldi, maskeler indi

Gündem

‘Özgürlük’ diyen kemalistler ters köşe! Disney’e emir geldi, maskeler indi

Ertuğrul Özkök'ten Atatürk dizisini kaldıran Disney Plus'a sert eleştirisi!
Ertuğrul Özkök'ten Atatürk dizisini kaldıran Disney Plus'a sert eleştirisi!

Medya

Ertuğrul Özkök'ten Atatürk dizisini kaldıran Disney Plus'a sert eleştirisi!

Fulya Öztürk'ten Disney'e tepki! Biz adamı hizaya getiririz
Fulya Öztürk'ten Disney'e tepki! Biz adamı hizaya getiririz

Gündem

Fulya Öztürk'ten Disney'e tepki! Biz adamı hizaya getiririz

Teşekkürler Disney, bizdeki riyakârları deşifre ettiniz!
Teşekkürler Disney, bizdeki riyakârları deşifre ettiniz!

Gündem

Teşekkürler Disney, bizdeki riyakârları deşifre ettiniz!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Tık çıkarsınlar da görelim kendilerine sahne ve kanal bulamazlar çadır tiyatroları bile iş veremez papuç pahalı. Bu saçma sapan konu için Atatürkçü filan olunmaz bu lümpen işi onlar düşünsün
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23