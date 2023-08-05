Disney yüzünden Atatürkçü olur muydu!

Fatih Altaylı'nın merhum Kadir Mısıroğlu üzerinden mütedeyyin kesimi hedef almasını eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Altaylı'ya prim veren dindarlara da tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Disney olayı büyüyor..

“Sen kimsin de, ‘Atatürk’ün dizisini sadece bize gösteriyorsun.. Dünyaya göstermiyorsun lan” diye başlayan bodyguard kemalistler, utanmazlıkta rekor üstüne rekor kırıyorlar..

Cumhuriyet gazetesi birinci sayfadan duyurmuş: “Disney Plus’ın ‘Atatürk’ dizisini iptal etmesine, yurttaşların tepkisi büyüyor. Sosyal medya hesaplarından boykot çağrıları yapılırken, ‘Geldikleri gibi giderler’ mesajı paylaşılıyor.”

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Var mısınız, Mustafa Kemal’in İstanbul’un işgalinde söylediği söz üzerinden, şimdi bir savaş ilanı yapsınlar..

Cumhuriyet savaş ilanına bile hazırlanıyor da..

Şahan Gökbakar’da tık yok.

Büyük Atatürkçü Tarkan’da ses yok..

Kim bilir belki onlar da, olayı henüz kavrayamadılar.

Bir özel şirket, bir diziyi iptal etti ise, ne yapmamız gerekiyor, onlara savaş mı ilan etmemiz gerekiyor” diye, kemalist arkadaşlarını anlamaya çalışıyor olabilirler..

Kemalistler kendi mahallelerindeki, Disney üzerinden milyonlar kazanan şarkıcı, dizici isimlere “avantaları kesilmesin” diye bir sesleniş yapmıyorlar ama..

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