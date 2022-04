Batı kültürünü Türk-İslam toplumuna aşılamaya çalışan Disney Plus, birbirinden rezil içeriklerle Türkiye'de yayın hayatına başlamaya hazırlannıyor. Özellikle çocuklara, Müslümanların haram kabul ettiği domuzu sevdirmeye çalışarak Türk aile yapısını dejenere etmeyi amaçlayan Disney, Hristiyanlık inancının pazarlamasını yapıyor.

Ayrıca Disney, LGBT yani eşcinselliği destekleyen yapımlara da imza atıyor. Bu sebeple Disney Plus, Rtük'ten lisans almasıyla birlikte büyük bir kesim bu platformun açılmasına tepki göstermişti.

Disney Plus nedir ?

Disney Plus; Netflix, Amazon Prime Video gibi bir dijital film-dizi platformudur. 12 Kasım 2019'da ABD'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türkiye'de de önümüzde yaz ayında aktif hale gelecek.

Disney Plus, tanışma paketlerini de satışa sundu. Disney Plus'ın yıllık abonelik ücretinin 279,90 TL olduğu bu tutarın normalde 8 aylık abonelik ücreti olduğu ancak Disney Plus ile erkenden tanışmak isteyenlere bir avantaj sağlandığı açıklandı. İzleyicilerin, 14 Haziran’dan önce kayıt olarak 26 Haziran 2022’ye kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Disney Plus üyeliği ise platformun internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Disney Plus dizileri filmleri neler?

Platformda Disney yapımlarının yanı sıra Marvel, Pixar, National Geographic ve Star Wars gibi pek çok şirketin yapımlarının da yer alacağı açıklandı.