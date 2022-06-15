Disney dizilerinde sapkın propaganda

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Türkiye’de dün itibariyle 10 yıllık anlaşma süresince yayın hayatına başlayan Siyonist sermayeli video platformu Disney+’in üyelik için “18 yaş üstü” kriteri koymasına rağmen çocuklara yönelik içeriklere yer vermesi de tepki çekti.

Disney platformundaki “Out” isimli çizgi filmde Greg ile Manuel isimli iki genç erkeğin ilişkisinin anlatıldığı, ana karakterlerin öpüşme sahnelerinin bulunduğu, “The Owl House” çizgi filmindeki lezbiyen ve biseksüel diye adlandırılan karakterlere yer verildiği, “Andi Mack” dizisinde başrolde eşcinsel karakterlerin oynatıldığı tespit edildi. Disney’in Türkiye’de yayına başlamasına tepki gösteren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Dilek Çınar, “Disney’in eşcinsellikle çocuklarımızı zehirlemesine izin vermeyiz! Çocuklarınıza bu görüntüleri izletmek ister misiniz? RTÜK bir dakika kaybetmeden Disney’le imzalanan anlaşmayı iptal etmeli ve Disney+’ın eşcinsel içeriklerine erişim engeli getirmelidir” dedi.