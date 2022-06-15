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Gündem Disney dizilerinde sapkın propaganda
Gündem

Disney dizilerinde sapkın propaganda

Özellikle çocuklara yönelik eşcinsel sapkınlığı özendiren Amerikan video yayın şirketi Disney’in Türkiye’de dijital yayıncılık sektörüne girmesi rahatsızlık uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 09:42:00 -
Disney dizilerinde sapkın propaganda

HABER MERKEZİ

Türkiye’de dün itibariyle 10 yıllık anlaşma süresince yayın hayatına başlayan Siyonist sermayeli video platformu Disney+’in üyelik için “18 yaş üstü” kriteri koymasına rağmen çocuklara yönelik içeriklere yer vermesi de tepki çekti.

Disney platformundaki “Out” isimli çizgi filmde Greg ile Manuel isimli iki genç erkeğin ilişkisinin anlatıldığı, ana karakterlerin öpüşme sahnelerinin bulunduğu, “The Owl House” çizgi filmindeki lezbiyen ve biseksüel diye adlandırılan karakterlere yer verildiği, “Andi Mack” dizisinde başrolde eşcinsel karakterlerin oynatıldığı tespit edildi. Disney’in Türkiye’de yayına başlamasına tepki gösteren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Dilek Çınar, “Disney’in eşcinsellikle çocuklarımızı zehirlemesine izin vermeyiz! Çocuklarınıza bu görüntüleri izletmek ister misiniz? RTÜK bir dakika kaybetmeden Disney’le imzalanan anlaşmayı iptal etmeli ve Disney+’ın eşcinsel içeriklerine erişim engeli getirmelidir” dedi.

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Yorumlar

bülent şişik

milletin zararına olan seyleri paylasmanız güzel ama keşke digiturkdeki eşcinsel icerikler barindıran onlarca dizileri de burda paylaşabilseniz. paylaşamazsınız çünkü sermayesi size dokunur. Bu durumda da yaptığinız haberin karşılığının amacı din değil, kendinizden olmayan baska bir platformun önünü kesmekten başka birşey değil

Tasova

dizi sektoruyle gurur duyan... pek umrumda olacagini sanmiyorum.
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