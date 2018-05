Dişlerinizin en sevdiği ve sevmediği yiyecekler

DİŞİNİZİN KAHRAMANLARI

Brokoli, karnabahar, lahana gibi gıdalar diş yüzeyini temizleyerek daha fazla tükürük salgılamanızı ve diş asidinin nötralize olmasını sağlar. Kalsiyum ve fosfat içerdiklerinden, asitlerin yok ettiği mineralleri geri kazandırır. Çıtır çıtır, sulu havuç, salatalık, kereviz sapı ve biber dilimleri de yüksek su içerdiğinden ağızdaki şekeri temizler.

1.SÜT ÜRÜNLERİ:

Süt ürünlerinden peynir kalsiyum deposudur ve dişteki minerallerin geri kazanılmasına yardım eder. Süt ve yoğurt çok az asit içerir ve yine kalsiyum ve fosfat deposu olduklarından diş yüzeyindeki pürüzsüzlüğü arttırırlar. Süt ayrıca D vitamini deposudur ve kalsiyumun daha iyi işlenmesini sağlar.

2.C VİTAMİNİ:

C vitamini açısından zengin yiyecekler diş etlerini korur ve kanamayı engeller. Vitamin C ayrıca diş ve kemiklerin onarılmasına destek olur. Portakal, greyfurt, çilek, kivi ve tatlı patates vücuttaki C vitamini seviyesini arttıracaktır. Meyve ve sebzeleri bütün olarak yemeniz daha fazla vitamin ve mineral almanızı sağlar. Yeşil çay dişlerinizdeki bakteri ve plakla savaşmada yardımcıdır. İçeriğindeki polifenoller bakterileri öldürür ya da oluşmasını önler.

3.ET BALIK VE TOFU:

Et, balık ve tofu fosfor içeriğinden dolayı diş minesini korur. Bunlara bir de A vitamini eklerseniz, diş minesinin onarılmasını da sağlarsınız. Vejetaryenseniz koyu yeşil yapraklıları, baklagilleri ve tam tahılları tercih edebilirsiniz.

4.KURUYEMİŞLER:

Hepimiz ofis çekmesinde atıştırmalık olarak kuruyemiş olmasının iyi olduğunu biliyoruz. Antep fıstığı kalsiyum ve D vitamini içerir, badem kalsiyum açısından zengindir. Kaju fıstığı tükürük salgısını arttırırken, ceviz lif, demir, magnezyum ve folik asit açısından zengindir ve diş etlerinin yenilenmesini sağlar.

DİŞİNİZİN DÜŞMANLARI

1.GAZLI İÇECEKLER:

Gazlı içeceklerin dişlerdeki zararını hepimiz biliyoruz. Sadece şekerli olanlar değil, şekersiz olanlar da aynı derecede dişlere düşmandır. Diş yüzeyinin incelmesine sebep olan fosfor ve sitrik asit içerirler. Sporcu içecekleri de asitli ve şekerli olabilir. Vitaminli sular fazladan şeker içerebilir. Aynı şekilde alkol de asitli içeriğinden dolayı diş yüzeyinin erimesini hızlandırır.

2.SAKIZ YA DA ŞEKELEMELER:

Dişe yapışan şekerlemeler, sakızlı şekerler, kuru üzüm, sağlıklı granola barları dişlerin arasına giren ve zor temizlenen yapıdadır. Bu da dişlerin devamlı olarak şekere maruz kalması demektir. Eğer tüketiyorsanız ağır çalkalama suyu, diş ipi ve sarjlı diş fırçası kullanarak dişlerinizi iyi temizlediğinizden emin olun.

3.NİŞASTALI KARBONHİDRATLAR:

Beyaz ekmek, patates, cipsler, makarna dişler arasında kalan bir diğer ürün grubudur. Nişasta hızlıca şekere dönüşerek temizlenene kadar dişinize savaş açacak bakterileri besler.

4.NARENCİYELER:

Portakal, greyfurt, limon gibi narenciyeler yüksek oranda asit içerir ve bir öğünün parçası olarak tüketilmelidir. Tükettikten hemen sonra ağız su ile çalkalanmalıdır.

5.TURŞU:

Sebzeleri sirkeyle karıştırmak dişlerinizi çok mutsuz eder çünkü asitli sirke ve şekeri birleştirmiş olursunuz. Bu diş minenizin erimesine sebep olur. Eğer turşu seviyorsanız, muhakkak yemekle tüketin ve yedikten sonra ağzınızı bol su ile çalkalayın.