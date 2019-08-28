0553 313 94 23

Dişlerde renk değişimine dikkat

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, dişlerde meydana gelen renk değişimleri ve nedenleri konusunda önemli bilgiler verdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:01
Dişlerde renk değişimine dikkat

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, dişlerde meydana gelen renk değişimleri ve nedenleri konusunda önemli bilgiler verdi.


Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, “Dişlerimizin mevcut rengi bir çok faktöre bağlıdır. Bunları çevresel etkenler, gelişimsel etkenler, genetik faktörler olarak ayırabiliriz. Çevresel etkenlere bağlı olarak dişlerde derin beyaz tonlardan kahverengiye doğru renklenmeler, kirlenmeler oluşabilir. Gerekli uygulamalar yapıldığında ve çevresel etkenler ortadan kaldırıldığında dişler orijinal renklerine kavuşabilmektedir. Hatta bunun için rutin diş bakım tedavilerinden “diş temizliği” yeterli olabilmektedir. Daha sonrasında dişin orijinal rengi korunabilir ya da renklendirici etkenlere ne kadar maruz kalındığına bağlı olarak eski halini alabilir. Gelişimsel etkenler ise dişin gelişim süreci ile ilgilidir. Anne karnında bebeğin dişlerinin oluşması aşamasında kullanılan ilaçlar, annenin geçirdiği hastalıklar, beslenme alışkanlıkları hepsi etkilidir. Bebek dünyaya geldikten sonra yine diş gelişimi bitene kadar etkilenme ihtimali bulunmaktadır. Genellikle bu problemlerin çözümü beyazlatma uygulaması ile mümkün olmamaktadır. Genetik yapının etkisini ten rengi örneğiyle daha iyi anlayabiliriz. Esmer, kumral, beyaz tenli olunabildiği gibi kişinin genetik yapısına göre dişler de daha beyaz veya sarı olabilir. Aynı zamanda kalıtımsal yapıdaki bazı bozukluklara bağlı olarak da dişlerde defektler, şekil ve renk bozuklukları da olabilmektedir. Eğer diş renklenmenizde rahatsızsanız öncelikli olarak bunu teşhisi için hekiminizden yardım almanız gerekir. Bu etkene bağlı uygulanacak tedavi ile problemler ortadan kaldırılacaktır” dedi.


Renklenmelerin giderilmesi için doğru tedavi protokolünün şart olduğunu ifade eden Dt. Beleçoğlu, “Bu gibi renklenmeler; oluşturan nedene göre tedavi protokolü belirlenerek ortadan kaldırılmalıdır. Her tür renklenme için beyazlatma yeterli olmayacağı çok iyi olarak bilinmelidir. Rutin diş hekimi kontrolleri bu sorunların oluşmasına katkı sağlayacak en büyük dayanaklardan biridir” diye konuştu.


Dt. Beleçoğlu, diş renginin koyulaşma nedenlerini şöyle sıraladı:


“İçeceklere bağlı olarak (Çay, Kahve, Şarap), asit ve travma ile oluşan aşınma ve çiziklere bağlı olarak, kullanılan ilaçlara bağlı olarak, aşındırıcı ve boyayıcı gıdalar kaynaklı olarak, diş fırçalama alışkanlıklarına bağlı olarak, sigara (Etkenlere arasında en çarpıcı olan), canlılığı olmayan dişlerde ( Kanal tedavili veya kanal tedavisi görmemiş fakat canlılığını kaybetmiş dişlerde), anne karnında ve bebeklik dönemindeki ilaçlar bağlı, dişin mine ve dentin yapısını etkileyen sistematik hastalıklar nedeniyle koyulaşma olur.”


İnsan yaşı ilerledikçe kişinin vücudunda nasıl bir takım değişiklikler ve bozulmalar oluşuyor ise, aynı şekilde dişlerde de yıpranmaların söz konusu olduğunu kaydeden Dt. Beleçoğlu, “Bu yüzden dişlerde aşınma, sararma meydana gelebilmektedir. Bunlar estetik problem oluşturduğu gibi aynı zamanda sağlıksal problemlere de neden olabilmektedir. Düzenli ve doğru bir teknik ile diş fırçalamak; ağız sağlığımızın temelidir. Bu temel ne kadar sağlam olursa uzun vadede karşılaşacağınız diş problemleri de o ölçüde az olacaktır. Çocuğunuza veya kendiniz için en güzel alışkanlıktır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhtardan Başkan Özcan’a hizmet teşekkürü
    1. Muhtardan Başkan Özcan’a hizmet..
    2. Gerekçe: NATO... CHP, SU-57..
    3. Beymen’de yeni dönem
    4. Araç köprü ceza sorgulama Araç köprü..
    5. Amasya merkezli dolandırıcılık..
    6. MHP İl Başkanı Avşar’dan Kızılay’a..
    7. Piyasalarda gün ortası
    8. Kablo hırsızlarına suçüstü
    9. Galatasaray aradığı golcüyü Süper..
    10. İhracatçılara ‘ePing’ eğitimi verildi
    11. Sünnet merasimi evlerde devam ediyor
    12. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    13. Antalya'da filmi gibi olay! 5 yıldızlı..
    14. Tunceli’de TKP/ML üyesi 3 terörist ve..
    15. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    16. Okul Çağındaki Çocuklar İçin 4..
    17. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    18. AÖL açık öğretim lisesinden ayrılanlar..
    19. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    20. Eşi tarafından eşarpla öldürülen kadın..
    21. Kayıp şahıstan 6 gündür haber..
    22. Japonya'da yağışlar nedeniyle yaklaşık..
    23. Kars 36 Spor,Hoçvan Spor..
    24. Kaymakam Alibeyoğlu vatandaşlarla..
    25. Türk balını kimliklendirme projesi..
    26. Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet..
    27. TKP/ML terör örgütüne darbe
    28. Okul alışverişinde şüpheye düşen..
    29. Kayaklı Koşu Milli Takımı Kastamonu'da..
    30. Fenerbahçe rotayı tekrar Mesut Özil'e..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog