Dışkı uzmanı Celal Şengör'e kötü haber! Yazlığının önünden fay hattı geçiyormuş!

Dışkı uzmanı Celal Şengör, beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle kentten taşınma kararı almıştı. Ancak Celal Şengör'e kötü haber geldi. Prof. Şengör'ün taşınacağı Çanakkale'deki yazlığının önünden de fay hattı geçtiği ortaya çıktı.

Dışkı uzmanı Celal Şengör'ün taşınma kararı gündeme bomba gibi düşmüştü.

İstanbul'da beklenen olası büyük deprem nedeniyle kenti terk etme kararı alan Prof. Şengör'e kötü haber geldi.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre İstanbul'dan taşınma kararı alan dışkı uzmanı Celal Şengör büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Çanakkale Biga'da havuzlu lüks bir yazlığı olan ve oraya yerleşme kararı alan Şengör'ün villasının bulunduğu yerin önünden fay hattı geçtiği öğrenildi. Şengör'ün yazlığının olduğu bölgedeki çevre sakinleri "Celal Şengör hoca nasıl bunu atladı. Bu fay hattını nasıl bilmez" yorumları yaptılar.

'HER AN OLABİLİR' DEMİŞTİ

Yaptığı açıklamalar ile gündem olan ünlü profesör son olarak deprem ile ilgili olarak her an olabilir diye konuşmuştu. Şengör, "Çünkü depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum" diyerek İstanbulluları uyarmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dışkı uzmanı Celal Şengör, halen depreme karşı önlemlerin yetersizliğiyle gündemde olan İstanbul'da beklenen faciayı detaylarıyla anlattı: "Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Kenti ağır bir koku saracak." demişti.