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Dışkı sever Celal Şengör'den skandal açıklama: Millet ezilmeye müstehaktır

İslam'a ve insan onuruna sürekli saldıran Celal Şengör, bir skandala daha imza attı. Ayvacık'ta meydana gelen depremi değerlendiren Celal Şengör,"162 İmam Hatip inşa ederken 9 Fen Lisesi yaparsan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstehaktır." diyerek büyük tepki çekti.

22 Şubat 2019 Cuma 00:27
Dışkı sever Celal Şengör'den skandal açıklama: Millet ezilmeye müstehaktır

Sürekli kendini gündeme getiren skandal açıklamalarda bulunan Celal Şengör, Ayvacık'ta yaşanan ve tüm Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem hakkında "162 İmam Hatip inşa ederken 9 Fen Lisesi yaparsan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstehaktır." diyerek büyük bir skandala imza attı. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Celal Şengör, Ayvacık'ta yaşanan depremi yorumlayarak tartışma yaratacak açıklamalara imza attı.

"Edremit'te 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

"Ayvacık'taki deprem Ezine fayı dediğimiz Kuzey Anadolu fayının güney kolunun hemen devamında meydana gelmiş bir depremdir. Bir normal fay depremidir. Kuzey batıya doğrultusu vardır eğimi de 70 derecedir. Bozcaada'da da depremler oldu. Bu güney kolunun en batı ucunun hareketli olduğunu gösteriyor" diyen Şengör, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 7 şiddetinde bir deprem olabileceğini ileri sürdü.

"Ahmet Ercan kim"

"2019 yılı bir deprem yılı olacak ve 2025'e kadar sürecek. Bu deprem öncülerinden bir tanesi. Bunun arkasından gelecek. Bütün Türkiye için söylüyorum, 6, 6.5 ve 7'lik yıkıcı bir depremi görmemiz muhtemeldir" diyen Prof. Ahmet Ercan'a yanıt veren Şengör, "Öyle bir şey yok. Türkiye'de hababam deprem oluyor. Ahmet Ercan kim? Yayınlanmış bir tane araştırması mı var? Kim bu insanlar ben bunu anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"900 tane 5 büyüklüğünde deprem lazım"

Şengör, Ayvacık'ta yaşanan depremin küçük bir deprem olduğunu ifade ederken, küçük depremlerin büyük fayların üzerine yük bindirdiğini belirterek, "7 büyüklüğüne depreme varabilmek için 900 tane 5 büyüklüğünde deprem lazım" diye konuştu.

"Eğer cahilseniz tabiat gelir sizi ezer"

"Cehalet en büyük sıkıntıdır. Eğer cahilseniz tabiat gelir sizi ezer. Ezmemesini istiyorsanız adam gibi doğa bilimlerini öğreneceksiniz. Tedbir alacaksınız, ona göre yaşayacaksınız. Bu imam mektebi yapmakla olmuyor. Adam gibi mektebe ihtiyaç var. Türkiye'de eğitim öldü. İki saat din dersi koyuyorsun ne faydası var onun" dedi.

"Deprem tarafından ezilmeye müstehaktır"

Şengör, 2019 bütçesinde 9 Fen Lisesi, 151 Anadolu Lisesi ve 162 İmam Hatip Lisesi yapılmasının planlanmasını da yorumlayarak, "Bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır. Hayali kişiliklerle akıl dışı ümitlerle yaşarsanız gerçek gelir basar tokatı. Gerçeği öğrenmenin yolu da doğa bilimleri ve onlara dayalı temel mühendislik eğitimi ve bu eğitim ilkokulda başlar." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 00:27
  1. Balıkesir
  2. Celal Şengör

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