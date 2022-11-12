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Ekonomi DİSK asgari ücret teklifini duyurdu
Ekonomi

DİSK asgari ücret teklifini duyurdu

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin açlık sınırının üzerinde bir rakam olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 14:46:00 -
DİSK asgari ücret teklifini duyurdu

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye'nin asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılması lazım. Açlık sınırının altında bir asgari ücretin mutlaka insanca yaşanacak düzeye çıkartılması lazım" dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) düzenlediği basın toplantısında bir konuşma yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) Genel Başkanı Çerkezoğlu, Konfederasyonun yoğun bir örgütlenme süreci içerisinde bulunduğunu belirtti.

Çerkezoğlu, "Türkiye'de asgari ücret ortalama bir ücret. Bu oran yüzde 50'yi aşmış durumda. Biz aslında asgari ücreti konuşurken ortalama ücreti konuşuyoruz. Asgari ücreti konuşurken aslında devletin toplumla yaptığı en büyük sözleşmeyi konuşuyoruz. O yüzden son derece önemli. Fakat asgari ücretin alım gücü olağanüstü düştü. Alım gücü son derece önemli. Açlık sınırının altında bir asgari ücretin mutlaka insanca yaşanacak düzeye çıkartılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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