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Gündem Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilişkin açıklama
Gündem

Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-27 07:56:08 - 2024-01-27 07:56:07
Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin, "Mahkemenin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti, İsrail’in soykırım suçlaması ile yargılanmasına hükmetti. Tarihi kararın ardından, Türkiye’den de art arda değerlendirme açıklamaları geldi. Son olarak Dışişleri Bakanlığı kararı, "Mahkemenin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz." açıklamasıyla olumlu karşıladığını belirtti.

"FİLİSTİN'DE AKAN KANIN DURMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Mahkemenin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz. Ortadoğu'da kalıcı barış ve güvenlik ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilir. Türkiye, bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahiptir" denildi.

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