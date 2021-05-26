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Gündem Dışişleri'nden Suriye rejimi açıklaması: Gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır
Gündem

Dışişleri'nden Suriye rejimi açıklaması: Gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır

Suriye’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada seçimlerin gayrimeşru olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 21:23:00 -
Dışişleri'nden Suriye rejimi açıklaması: Gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır.

Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen sözkonusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır.
Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir.

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