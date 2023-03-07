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Dünya Dışişleri'nden İsrail açıklaması: En güçlü şekilde kınıyoruz
Dünya

Dışişleri'nden İsrail açıklaması: En güçlü şekilde kınıyoruz

İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini Dışişleri Bakanlığı, kınadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 23:30:00 -
Dışişleri'nden İsrail açıklaması: En güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

İsrail kuvvetlerinin bugün Cenin mülteci kampına yönelik gerçekleştirdiği ve 7 Filistinli'nin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’nın Huvara kentinin Filistinli sakinlerine yönelik yürüttükleri şiddet ve yıldırma eylemleri kabul edilemez.

Artan bu saldırı ve eylemler, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırarak, şiddet sarmalını beslemekte, en önemlisi, kutsal Ramazan ayının yaklaştığı şu dönemde, tansiyonun düşürülmesine yönelik uluslararası çabalara da zarar vermektedir.
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Bu saldırılara son verilmesine ve şiddetin önlenmesine yönelik çağrılarımızı yineliyor, İsrail Hükümeti’ni aklıselime ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

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