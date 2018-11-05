Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat’ın muhtelif semtlerinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Saldırılarda hayatlarını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmin her türüyle mücadelede Irak’a desteğini sürdürecektir." değerlendirmesi yer aldı.

Bağdat'ın farklı bölgelerinde dün meydana gelen patlamalarda 8 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.