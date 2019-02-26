0553 313 94 23

Dışişlerinden Hocalı Katliamı açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz.

26 Şubat 2019 Salı 10:21
Dışişlerinden Hocalı Katliamı açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 27 yıl önce Hocalı’da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden hissediyor ve samimiyetle paylaşıyoruz" denildi.


26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince düzenlenen saldırıda, yüzlerce Azerbaycan vatandaşı öldürüldü, yaralandı ve esir alındı. Sivil halka yöneltilen bu saldırganlık ve Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali neticesinde bir milyondan fazla Azerbaycanlı yurtlarından edildi ve kendi vatanlarında kaçkın hayatı yaşamaya mahkum bırakıldı.


Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu katliamı ve Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 27 yıl önce Hocalı’da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden hissediyor ve samimiyetle paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
    1. En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
    2. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    3. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    4. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    5. Gelenek bozulmadı
    6. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    7. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    8. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    9. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    10. Köprü ve otoyol gelirleri
    11. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
    12. Süleyman Soylu: "İstanbul’da..
    13. Kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı
    14. ABD Senatosunda Cemal Kaşıkçı hamlesi
    15. Tanzim satış bakliyat fiyatları |..
    16. Adaylığı düşmüştü, Cumhur İttifakı..
    17. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    18. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci;..
    19. Başkan adayı Genç, esnaf gezisinde
    20. Zalim Esed rejiminden İdlib'e saldırı..
    21. Üçkan: “ÖSYM’nin aldığı kararı olumlu..
    22. Rusya'dan Tacikistan'a 9 milyon..
    23. Temiz Düzce-Temiz Üniversite etkinliği..
    24. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    25. Diyarbakır'da sahte para operasyonu..
    26. Vanlı tenisçiler Türkiye finallerinde
    27. İstanbul Havalimanı servisi yan yattı:..
    28. Ehliyet sınavında usulsüzlük..
    29. Saruhan, Kumbahçe’de alkışlarla..
    30. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti