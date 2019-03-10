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Dışişleri'nden düşen uçak ile ilgili açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 157 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası dolayısıyla Etiyopya'ya taziyelerini iletti.

10 Mart 2019 Pazar 16:58
Dışişleri'nden düşen uçak ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte bugün sabah saatlerinde düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz." 

Düşen uçak

Etiyopya Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye uçuşu sırasında düşmüştü.

Etiyopya Hava Yolları'nın açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtilmişti.

Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.

Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:58
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Etiyopya
  3. uçak kazası

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