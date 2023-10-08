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Gündem Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı
Gündem

Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 08:34:00 -
Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Herat Vilayetinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "Afganistan'ın Herat Vilayetinde dün (7 Ekim) meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde 200'den fazla can kaybı yaşandığı ve 1000'den fazla yaralı bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, Afgan kardeşlerimizin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazırdır" denildi.

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