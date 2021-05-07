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Dışişleri Bakanlığı, “Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 23:50:00 -
Dışişler'inden açıklama: Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki...

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Katar Devletinin bu süreçteki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki ihtilafların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülmesi yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir” denildi.

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