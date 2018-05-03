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Dışişleri'nden "24 Haziran" açıklaması

24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hilmi Aksoy, açıklamalarda bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:54
Dışişleri'nden "24 Haziran" açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte konu başlıkları...

Yunanistan'da gözaltına alınan Türk kepçe operatörü bugün 12:00'de savcı önüne çıkacak.

Yurt dışında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın oy vereceğine inanıyoruz.

Irak Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor.

Yunanistan'da gözaltına alınana Türk kepçe operatörü bugün saat 12:00'de savcı önüne kaçacak.

24 Haziran seçimleri için 60 ülkede 123 temsilcilikte sandık açılacak.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:54
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