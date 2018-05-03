Dışişleri'nden "24 Haziran" açıklaması
24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hilmi Aksoy, açıklamalarda bulundu.03 Mayıs 2018 Perşembe 10:54
Dışişleri Sözcüsü Aksoy, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte konu başlıkları...
Yunanistan'da gözaltına alınan Türk kepçe operatörü bugün 12:00'de savcı önüne çıkacak.
Yurt dışında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın oy vereceğine inanıyoruz.
Irak Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor.
Yunanistan'da gözaltına alınana Türk kepçe operatörü bugün saat 12:00'de savcı önüne kaçacak.
24 Haziran seçimleri için 60 ülkede 123 temsilcilikte sandık açılacak.
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