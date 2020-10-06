Dışişleri: Kanada'nın bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin izahatı olamaz

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgali ile Dağlık Karabağ'da sürmekte olan çatışmada kullanıldığı iddia edilen bazı teknolojilerin Türkiye'ye ihraç edilmesini geçici olarak durduran açıklamasına, "Kanada'nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dışı durum Yemen'de yaşanıyor. Krize askeri olarak karışan ülkelere silah ihracatında herhangi bir zarar görmemekle birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının hazırladığı raporlarda dahi eleştirilen bu silah satışlarını, Bölgesel güvenliğe katkı, savunma ürünlerinin bir NATO müttefikine ihracatının engellenmesine yönelik bir açıklama yok. "Açıklamalarıyla tepki gösterdi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın toprağının 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunmasına şimdi verdiği haklı mücadeleye atıfta bulunarak, Türkiye'ye ihracata izin verilen bazı askeri ürünleri Kanada'nın askıya alan açıklamasına, bu ülkenin çifte standart yaklaşımının göstergesi olduğu vurgulandı.

Kanada, bu yüzyılın en büyük insani trajedilerinden birinin yaşandığı Yemen'deki krize askeri olarak karışan ülkelere silah ihracatı konusunda herhangi bir sorun görmezken ve bu silah satışlarını sunarken, BM hazırladığı raporlarda bile eleştirilen, "Savunma ürünlerinin müttefiklerine ihraç edilmesini önlemek için hiçbir açıklama yok." Kanada başta olmak üzere Türkiye'de Barış Pınarı başladığı dönemden itibaren Knada'nın ittifak ruhuna aykırı bir şekilde Türkiye'ye askeri malzeme ihracat izinlerini önleyen ve mesafeli bir tavır sergileyen tutumuna dikkat çekti.

"Türkiye, kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimden kaynaklanan yükümlülükleri titizlikle uygulamaktır. Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir."

Champagne yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmalarda Kanada teknolojilerinin kullanıldığına dair bazı iddialar oldu. Kanada'nın sıkı ihracat kontrol rejimine uygun olarak ve devam eden çatışma nedeniyle. Türkiye'ye çıkış izni verilen ihracat izinlerinin daha derinlemesine incelenmesi için askıya alındığı. "ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan endişe duyduğunu ifade eden Champagne, "Durumun derhal istikrara kavuşturulması için tüm önlemlerin alınmasını ve bu çatışmanın barışçıl ve müzakere yoluyla çözümden başka alternatifi olmadığını söylüyoruz." Dedi.