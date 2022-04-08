Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Kramatorsk'ta tren garındaki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu elim olay, sivillerin tahliye edilmesinin aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna Kramatorsk’ta onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üzüntüyle öğrendik. Bu elim olay, sivillerin tahliye edilmesinin aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir” açıklamasını yaptı.
Ateşkes çağrısı
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.