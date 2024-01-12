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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'yi hedef alan İsrail'e tepki
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'yi hedef alan İsrail'e tepki

Yeniakit Publisher
2024-01-12 21:35:00 - 2024-01-12 22:14:06
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'yi hedef alan İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lahey'e belge gönderildiğini açıklamasının ardından İsrailli bakanın Türkiye'ye yönelik sözde Ermeni soykırımı yalanına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesinde açılan 'soykırım' davası için Türkiye'nin belge sağladığını açıkladı. Erdoğan, "Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki şu anda bizim o teslim ettiğimiz belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır." dedi.

Sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldılar

Terör devleti İsrail, söz konusu açıklamadan rahatsız olup, sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı. Haddi aşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ı "geçmişinde Ermeni soykırımı olan bir ülkenin cumhurbaşkanı" olarak tanımladı.

"Başka yöne çekme çabanız sonuç vermeyecek"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrailli Bakan'ın skandal sözlerine X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Keçeli, "Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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"Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir.

İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz.

İsrail Hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir."

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