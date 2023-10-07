  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isim, Türkiye için flaş gelişmeyi “Son derece ilginç” diyerek duyurdu! Saatini bile verdi! Biz uykudayken olacak! Ortalık fena karışacak

Minik dimağlarımız milli duygularla besleniyor: Hürkuş ve Gökbey müzikal tiyatrosunu minikler sevdi

Dünyanın satın almak için havalanması beklediği Hürjet'le ilgili flaş gelişme! Çok kritik teste girdi ve sonuç...

Herkes şok oldu! Hayati İnanç’tan flaş siyaset kararı! Yeni görevini duyan, kulaklarına inanamadı

Herkes şaşkın! O eski hakem, AK Parti yönetimine girdi! Duyan, “Vay be” diyor

Suudi Arabistan'dan İsrail açıklaması

Türkiye'de Pazar gecesi uyuyup sabah kalkan şoku yaşayacak! Dikkate almayan çok ama çok büyük sıkıntı yaşar

Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını

Vurulan Türk SİHA'sıyla ilgili Cihat Yaycı'dan şok çıkış! O Arap ülkesinin ismi geçiyor

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'Türkiye en güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!
Gündem Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşları için uyarı
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşları için uyarı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 19:24:00 -
Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşları için uyarı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’deki Türk vatandaşlarına uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de yaşanan olaylar sonrası Türk vatandaşlarını uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "İsrail ve Filistin’deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" denildi.

Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliği, Kudüs Başkonsolosluğu ile Bakanlığın resmi web sayfaları ve sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiye edildi. Acil durumlar için kullanılabilecek telefon numaraları ise şu şekilde:

Tel Aviv Büyükelçiliği Nöbetçi/Acil Durum Telefonu: +972 52 248 66 47, Kudüs Başkonsolosluğu Nöbetçi/Acil Durum Telefonu: +972 54 660 62 10, Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29.

Saldırılara karşı Gazze'den roket atıldı
Saldırılara karşı Gazze'den roket atıldı

Dünya

Saldırılara karşı Gazze'den roket atıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Netanyahu ile Biden telefonda görüştü
Netanyahu ile Biden telefonda görüştü

Dünya

Netanyahu ile Biden telefonda görüştü

Yemen'den Filistin direnişine destek
Yemen'den Filistin direnişine destek

Dünya

Yemen'den Filistin direnişine destek

Alışveriş merkezine hava saldırısı
Alışveriş merkezine hava saldırısı

Dünya

Alışveriş merkezine hava saldırısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23