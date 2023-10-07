Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşları için uyarı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de yaşanan olaylar sonrası Türk vatandaşlarını uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "İsrail ve Filistin’deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" denildi.

Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliği, Kudüs Başkonsolosluğu ile Bakanlığın resmi web sayfaları ve sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiye edildi. Acil durumlar için kullanılabilecek telefon numaraları ise şu şekilde:

Tel Aviv Büyükelçiliği Nöbetçi/Acil Durum Telefonu: +972 52 248 66 47, Kudüs Başkonsolosluğu Nöbetçi/Acil Durum Telefonu: +972 54 660 62 10, Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29.