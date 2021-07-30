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Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı
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Siyaset Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı
Siyaset

Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine bugün gerçekleştirilen, bir polis memurunun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 23:14:00 -
Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine bugün gerçekleştirilen, bir polis memurunun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM'nin, Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine bugün gerçekleştirilen saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiğinin ve yaralılar bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Afganistan'da barışın sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için çaba gösteren BM'yi hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden memurun ailesine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bulunan ofisine düzenlenen havan saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmişti.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Herat'taki ofisin muhalif grupların havanlı saldırısına uğradığı bildirilmişti.

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