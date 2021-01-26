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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suudi Arabistan' açıklaması
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suudi Arabistan' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan füze saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 20:14:00 - 2021-01-26 20:25:27
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suudi Arabistan' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı hedef alan füze saldırılarını kınandığını açıkladı.

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın son üç gün içerisinde ikinci kez füze saldırılarına hedef olduğu öğrenilmiştir. Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan sözkonusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

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