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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' açıklaması

Sudan'da meydana gelen askeri darbenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 20:17
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sudan' açıklaması

Sudan'da Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğu bildirildi. Sudan Savunma Bakanı Avf, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir." denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Sudan halkı ülkede huzur ve istikrarın bir an önce tesisini ve ekonomik güçlüklerin aşılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını beklemektedir. Bu sürecin anayasal demokrasi ve ulusal uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılayacak, barışçı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz.

Sudan’ın güvenlik ve istikrarının korunması tüm bölgenin istikrarı için elzemdir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir.

 

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 20:17
  1. sudan
  2. dışişleri
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