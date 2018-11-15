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Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın terör örgütü PKK ile almış olduğu karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksoy, "PKK hak ettiği muameleyi görecek" dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:54
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "PKK’nın terör örgütü vasfını örtbas etme çabalarının sonuç vermeyeceği ortadadır. PKK bölücü bir terör örgütüdür ve uluslararası toplum tarafından bir terör örgütünün hak ettiği biçimde muamele görmeyi sürdürecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü PKK’nın Avrupa Birliği Adalet Divanı’na AB terör örgütleri listesinden çıkmak üzere yaptığı başvuruya ilişkin mahkeme kararı hakkında açıklamada bulundu. Aksoy, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 15 Kasım 2018 tarihinde aldığı kararla PKK’nın AB terör örgütleri listesinde kalmaya devam edeceğini hükme bağladığını kaydetti.

"Hak ettiği muameleyi görmeyi sürdürecek"

Aksoy, "Mahkeme, diğer taraftan, PKK’nın listede kalmayı sürdürmesine ilişkin olarak AB Konseyinin 10 Şubat 2014 ile 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında aldığı kararları ise iptal etmiştir. Bu iptal kararı, terör örgütleri listesinin güncellenmesi sürecinde Konsey tarafından usul eksikleri yapıldığı gerekçesine dayandırılmıştır. PKK’nın terör örgütü niteliğine dair bir değerlendirme içermemiştir. PKK’nın terör örgütü vasfını örtbas etme çabalarının sonuç vermeyeceği ortadadır. PKK bölücü bir terör örgütüdür ve uluslararası toplum tarafından bir terör örgütünün hak ettiği biçimde muamele görmeyi sürdürecektir" dedi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 22:54
  1. PKK
  2. AB

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