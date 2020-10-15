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Aktüel Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırılarına kınama
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:10:12 -
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda güvenlik personelinin can kaybına yol açan terör saldırılarının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir konvoya eşlik eden güvenlik güçlerine teröristler tarafından saldırı düzenlenmiş, 11'i asker, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerinin konvoyuna bombalı saldırı düzenlenmiş, 6 asker hayatını kaybetmişti.

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