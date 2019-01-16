Dışişleri Bakanlığından Münbiç'teki saldırıya kınama Dışişleri Bakanlığı, Münbiç'teki terör eylemine ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Münbiç'teki terör eylemini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Münbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

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