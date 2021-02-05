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Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Libya'ya her türlü desteğin yapılacağını belirterek, "Türkiye, (Libya'da) uluslararası toplumun bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 20:22:00 - 2021-02-05 20:39:46
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açılamada, “Libya’da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan’ın Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Bakanlıktan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Libya’da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan’ın Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni Ulusal Birlik Hükümeti’nin de LSDF tarafından belirlenen Yol Haritası temelinde en kısa sürede oluşturularak görevine başlamasını temenni ediyoruz. Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım, Libya’nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir.

Askeri yöntemleri başından beri reddeden Türkiye, uluslararası toplumun, kalıcı siyasi çözüm yolundaki bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin karşılanması, güvenliğin sağlanması, günlük hayatın normalleştirilmesi ve yıl sonunda yapılması öngörülen seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için yeni yönetim yapısına da her türlü desteği sağlamaya devam edecektir” 

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