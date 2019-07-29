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Dışişleri Bakanlığından Kabil’deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanlığı seçim süreci sürerken seçim ofisine yapılan terör saldırısını kınadı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:55
Dışişleri Bakanlığından Kabil’deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanlığı seçim süreci sürerken seçim ofisine yapılan terör saldırısını kınadı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçim ofisinde meydana gelen terör saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı dahil, birçok kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Afgan halkının demokratik haklarını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Afganistan’da Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:55
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