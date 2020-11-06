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Siyaset Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine tepki
Siyaset

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine tepki göstererek, İsrail'in "saldırgan ve hukuk tanımaz politikası"nı bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 08:51:00 -
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine tepki

İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği yıkım faaliyetlerine ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, işgal ettiği Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait yerleşim, yaşam, eğitim ve sağlık tesisleri dahil olmak üzere 70'den fazla yapıyı yıktı, 200 işyeri için tahliye ve imha kararı alarak agresif ve hukuka aykırı politikasını bir kez daha ortaya koydu. "ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği bir ortamda bu eylemin gerçekleştirildiğinin vurgulanan açıklamada, durumun ciddiyetini daha da artırdığı, İsrail'in toplamda bir yıkıma uğradığı kaydedildi. Yıl başından bu yana Batı Şeria'daki 689 Filistinli yapı 869 Filistinlinin evsiz kalmasına neden oldu.

"Türkiye, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ziyareti daha da derinleştirecek ve bu tür yasaları ve insanlık dışı uygulamaları reddetme ve Filistin halkının yanında durma vizyonunu yok etmeye yönelik iki devletli çözüm, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edecek. " dedi.

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