Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş SİHA açıklaması
Dün akşam saatlerinde düşürülen SİHA hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı, “Dün Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir. Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.” İfadelerini kullandı.
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