Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kur'an yakma hadsizliğine sert tepki!

Danimarka'da yüce Kur'an'a bir haftada üç defa saldırı gerçekleşti.



Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'daki hadsizliğe ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Kopenhag’da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu tarz saldırılar, sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar vermektedir. Danimarka makamları bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır.