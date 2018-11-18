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Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert Kıbırs uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs açıklarında yürütülen doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

18 Kasım 2018 Pazar 18:01
Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert Kıbırs uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs açıklarında yapılan doğalgaz arama faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği sözde 10 numaralı 'parselde' doğalgaz arama faaliyeti başlatması bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır. Sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebilecektir" ifadelerini kullandı.

"Tekrar hatırlatıyoruz"

Aksoy şu şekilde konuştu:

"Kıbrıs Adası çevresindeki tüm doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Rum yönetimini Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarmıştık. Bu vesileyle Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Kıbrıs Adasının doğal kaynaklarının paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili bir konu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz."

"Siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz"

"Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla, gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz. Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız"

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 18:01
  1. Kıbrıs
  2. Dışişleri Bakanlığı

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