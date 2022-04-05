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Gündem Dışişleri Bakanlığı’ndan Çekya ile ilgili açıklama!
Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan Çekya ile ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Çekya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler hakkında resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 09:29:00 -
Dışişleri Bakanlığı’ndan Çekya ile ilgili açıklama!

YENİ AKİT  ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Çekya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler hakkında resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Ülkemiz ile Çekya arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avrupa İşlerinden Sorumlu Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ales Chmelar arasında 5 Nisan 2022 tarihinde Prag’da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, Türkiye-Çekya ve Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakan Yardımcımız ayrıca, Çekya AB Bakanı Mikulas Bek ile görüşecek ve Çek Senatosu üyeleriyle bir araya gelecektir” ifadeleri kullanıldı.

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