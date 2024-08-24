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Gündem Dışişleri Bakanlığından Almanya'daki bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Almanya'daki bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2024-08-24 15:19:00 -
Dışişleri Bakanlığından Almanya'daki bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya’nın Solingen şehrinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mevcut bilgilere göre, Almanya'nın Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir."

Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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