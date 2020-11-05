Dışişleri Bakanlığında atamalar
Dışişleri Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karara göre, Enformasyon Genel Müdürü Hüseyin Müftüoğlu'nu görevden aldı ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne Murat Karagöz atandı.
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne Zeki Levent Gümrükçü, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Afrika Genel Müdürlüğü'ne Hatice Nur Sağman, Bakanlıkta açık bulunan İkili Siyasi İşler Avrasya Genel Müdürlüğüne ise Yönet Can Tezel getirildi.
Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fatih Ak, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Feral Çekerek Oruçkaptan atandı.
Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine Süleyman Gökçe, Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ilk hukuk müşaviri olarak Adem Maraşlı atandı.