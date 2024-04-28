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Gündem Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Süleymaniye açıklaması!
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Süleymaniye açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-04-28 21:00:00 -
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Süleymaniye açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrindeki Kor Mor bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye talebi üzerine harekete geçildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde cuma günü güvenlik sorunları yaşandığını hatırlatarak, Çemçemal ilçesi Kor Mor doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, “Şu anda durum sakin gözükmektedir. Söz konusu ilçede bulunan Kor Mor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde şirketlerimiz de yer almaktadır. Bu firmalarda çalışan vatandaşlarımızın tahliye talebinde bulunduklarının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğumuz devreye girmiş olup, gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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